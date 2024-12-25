Якщо вірити учасникам ринку, у рф виріс власний попит на нафту.

Індійські державні нафтопереробні заводи (НПЗ) можуть перейти на закупівлю нафти з Близького Сходу через дефіцит постачання з росії. Такою може бути їхня реакція на те, що спотові поставки з росії скоротилися.

Про це пишуть росЗМІ та Reuters з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що трьом великим державним нафтопереробникам — Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp та Hindustan Petroleum — не вистачає 8–10 мільйонів барелів російської нафти для завантаження у січні.

Індійські компанії припускають, що проблеми з отриманням російської сировини на спотовому ринку можуть тривати найближчими місяцями. Оскільки рф виріс власний попит, плюс, москві треба виконувати зобов'язання рамках угоди ОПЕК+.

Індійські НПЗ можуть отримати додаткові поставки у близькосхідних постачальників у рамках національних обсягів за довгостроковими контрактами або оголосити спотовий тендер на високосірчисту нафту.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових великих санкцій проти російського енергетичного сектора. Це буде прощальний удар його адміністрації фінансовій війні проти путіна.