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Індія намагається обійти санкції США, щоб і далі купувати нафту в рф – Bloomberg

12 лютого 2025, 15:55
Індія намагається обійти санкції США, щоб і далі купувати нафту в рф – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Державні НПЗ недоотримали загалом 18-20 вантажів
Деякі нафтопереробники Індії намагаються зберегти імпорт дешевої нафти з росії. Компанії працюють із торговцями, вантажовідправниками та іншими посередниками над відновленням поставок в умовах санкцій США.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
За їхньою інформацією, керівники компаній заявили, що наявні мережі перебудовуються за допомогою торгових організацій, танкерів і страхових компаній, які не потрапили під санкції. Деякі з них не постраждали від обмежень, а інші створюються заново, замінюючи тих, що потрапили до "чорного списку".
 
З моменту введення обмежень найбільші індійські покупці, включно з Indian Oil Corp Ltd., Bharat Petroleum Corp Ltd., Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. і Reliance Industries Ltd., стали купувати російську нафту зі знижками.
 
Закупівлі зросли з незначної частки в загальному обсязі імпорту до приблизно третини. Однак усе змінилося в січні, коли Вашингтон запровадив нові санкції щодо танкерів і організацій, які допомагають москві.
 
За оцінками деяких фахівців, державні нафтопереробні компанії недоотримали загалом 18-20 вантажів російської нафти для навантаження в березні, що еквівалентно 14% місячного імпорту Індії.
 
Цього тижня керівники державних нафтопереробних компаній повідомили, що на спотовому ринку з'явилися абсолютно нові дубайські торгові компанії, зокрема L-Oil і Sccton, які пропонують російські вантажі індійським покупцям. Хоча назви були новими, керівники заявили, що особи і трейдери, які стоять за ними, давно відомі. Ці нові ітерації прийшли на зміну таким фірмам, як Black Pearl, Guron Trading, Demex Trading, які потрапили під санкції США.
 
Однак у індійських нафтопереробних компаній і підприємств, що займаються збутом російської нафти, є й інші варіанти - зокрема використання наземних резервуарів для маскування походження нафти.

 

Індіясанкціївійна в Україніросія окупанти

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