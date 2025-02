Індія намагається обійти санкції США, щоб і далі купувати нафту в рф – Bloomberg

Державні НПЗ недоотримали загалом 18-20 вантажів

Деякі нафтопереробники Індії намагаються зберегти імпорт дешевої нафти з росії. Компанії працюють із торговцями, вантажовідправниками та іншими посередниками над відновленням поставок в умовах санкцій США.

Про це пише видання Bloomberg.

За їхньою інформацією, керівники компаній заявили, що наявні мережі перебудовуються за допомогою торгових організацій, танкерів і страхових компаній, які не потрапили під санкції. Деякі з них не постраждали від обмежень, а інші створюються заново, замінюючи тих, що потрапили до "чорного списку".

З моменту введення обмежень найбільші індійські покупці, включно з Indian Oil Corp Ltd., Bharat Petroleum Corp Ltd., Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. і Reliance Industries Ltd., стали купувати російську нафту зі знижками.

Закупівлі зросли з незначної частки в загальному обсязі імпорту до приблизно третини. Однак усе змінилося в січні, коли Вашингтон запровадив нові санкції щодо танкерів і організацій, які допомагають москві.