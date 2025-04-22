Індія нарощує імпорт російської нафти до рекордного рівня за два роки

Поставки зросли після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.

Поставки російської нафти до Індії у квітні досягнуть найвищого рівня за останні два роки. Обсяги відновлюється після перебоїв, викликаних санкціями США щодо енергетичної галузі москви.

Видання Bloomberg пише, що згідно з даними Kpler, у квітні імпорт російської нафти в Індію сягне 2,15 мільйона барелів на день, що стане найбільшим обсягом за місяць з травня 2023 року. Поставки зросли після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.

Торгівля нафтою між росією та Індією повертається до нормального рівня в міру відновлення ланцюжків поставок після санкцій США. Дані про постачання за квітень є попередніми, і деякі вантажі ще можуть переміститися в травень.

За словами провідного аналітика з нафтопереробки та моделювання в Kpler Суміти Рітолія, російський Urals торгується з "вигідними знижками" порівняно з нафтою із Західної Африки та Близького Сходу, але зростання обсягів російської нафтопереробки в найближчі кілька місяців може призвести до скорочення експорту в Індію після травня.

За даними Kpler, більше десятка вантажів прямують до Джамнагара в індійському західному штаті Гуджарат, де Reliance Industries Ltd. управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом.