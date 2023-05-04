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ПОЛІТИКА

Індія та росія призупинили переговори щодо врегулювання торгівлі в рупіях – Reuters

04 травня 2023, 14:52
Індія та росія призупинили переговори щодо врегулювання торгівлі в рупіях – Reuters
Фото: з вільного доступу
Це стало серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевої нафти та вугілля з росії.

Індія та росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях. Місяці переговорів не змогли переконати москву брати індійську валюту.

Про це повідомляє Reuters.

Це стало серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевої нафти та вугілля з росії, які очікували на постійний механізм оплати в рупіях, щоб знизити витрати на конвертацію валюти.

москва вважає, що за великого дефіциту торговельного балансу на користь росії річний профіцит рупій перевищить 40 мільярдів доларів, якщо такий механізм буде розроблений, і вважає, що накопичення рупій "небажане", заявив індійський урядовець.

Рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів становить лише близько 2%, і ці чинники зменшують необхідність інших країн тримати рупії.

Індія почала вивчати механізм розрахунків у рупіях з росією невдовзі після вторгнення в Україну в лютому минулого року, але повідомлень про операції в рупіях не надходило. Більшість торгівлі ведеться в доларах, але все більше операцій здійснюється в інших валютах, таких як дирхам ОАЕ.

Обидві сторони говорили про полегшення торгівлі у місцевих валютах, але принципи були формалізовані.

росії незручно тримати рупії, і вона хоче, щоб їй платили у китайських юанях чи інших валютах, сказав другий представник індійського уряду, який брав участь в обговореннях.

"Ми не хочемо більше просувати розрахунки в рупіях, цей механізм просто не працює. Індія перепробувала все, що ми могли, щоб спробувати змусити це працювати, але це не допомогло", - сказало третє джерело.

За словами іншого індійського урядовця, після вторгнення росії в Україну 24 лютого минулого року імпорт Індії з росії зріс до 51,3 млрд доларів до 5 квітня з 10,6 млрд доларів за той же період попереднього року.

Нафта зі знижкою становила більшу частину імпорту Індії, збільшившись за цей період у 12 разів. За словами чиновника, експорт з Індії за той же період трохи знизився до 3,43 млрд доларів з 3,61 млрд доларів у попередньому році. Джерела повідомили, що торгівля з росією продовжується, незважаючи на санкції та проблеми з платежами.

"Зараз ми здійснюємо деякі платежі в дирхамах та деяких інших валютах, але більшість, як і раніше, в доларах. Розрахунки відбуваються різними способами, також використовуються треті країни", - сказав один із представників уряду.

За словами чиновників, індійські трейдери зараз також здійснюють деякі торгові платежі за межами росії.

"Треті сторони використовуються для торгових розрахунків з росією. Немає заборони на транзакції з іншими країнами по SWIFT. Таким чином, платежі здійснюються до третьої країни, яка спрямовує їх або компенсує їхню торгівлю з росією", - сказав інший чиновник.

На питання про те, чи йшли гроші через Китай, чиновник сказав: "Так, включаючи Китай".

ІндіяторгівляРФ

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