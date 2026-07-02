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Індія та Японія підписали угоди про співпрацю у сфері ШІ, металургії та енергетики

02 липня 2026, 13:23
Індія та Японія підписали угоди про співпрацю у сфері ШІ, металургії та енергетики
Фото: Укрінформ
Такаїчі прибула з першим візитом до Індії з моменту вступу на посаду в жовтні минулого року.

Індія та Японія у четвер, 2 липня, підписали низку угод про розширення співпраці у сферах штучного інтелекту, металургії та енергетики, а також підготували спільну "дорожню карту" щодо економічної безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після переговорів із японською колегою Санае Такаїчі, повідомляє Reuters.

Такаїчі прибула з першим візитом до Індії з моменту вступу на посаду в жовтні минулого року. Оголошуючи результати саміту, Моді зазначив, що обидві країни оприлюднили спільну заяву щодо ШІ та підписали угоду про двостороннє співробітництво в цій галузі. "Поєднання японських технологій точного машинобудування та індійських можливостей у сфері програмного забезпечення надасть нового імпульсу та сили глобальному розвитку штучного інтелекту", – заявив він.

Індія та Японія зміцнюватимуть ланцюги постачання у сфері напівпровідників та інших передових технологій. Економічна безпека стала однією з центральних тем саміту – обидві країни підтвердили прихильність до побудови стійких ланцюгів постачання на тлі зростання геополітичної невизначеності. Пріоритетними секторами визначено напівпровідники, критично важливі мінерали, фармацевтику, чисту енергетику та інформаційно-комунікаційні технології.

Нагадаємо, протягом останніх кількох років країни послідовно розбудовували інституційну базу для співпраці. У 2023 році підписали меморандум щодо ланцюгів постачання напівпровідників, у 2025-му – угоду про мінеральні ресурси. Обсяг двосторонньої торгівлі між двома країнами у 2025–2026 роках перевищив $27 млрд.

ЯпоніяІндіяштучний інтелектугодаНарендрі Моді

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