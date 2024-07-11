Індія веде переговори про довгострокову угоду на імпорт нафти з росією – Reuters

Індія стала ключовим покупцем російської нафти, яка постачається морем, поки західні компанії уникають закупівель у рф через санкції.

Державні нафтопереробні компанії Індії ведуть переговори про довгострокову угоду з росією щодо імпорту нафти.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело.

Індія та рф ще не узгодили умови поставок, зокрема, валюту платежу.

"Спільні переговори державних нафтопереробників з росією вже тривають", - заявило джерело Reuters.

Індійські приватні нафтопереробні компанії Nayara Energy і Reliance Industries підписали тимчасові угоди на імпорт російської нафти. Nayara частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть".

Водночас, приватні нафтопереробні компанії Індії можуть приєднатися до переговорів з державними пізніше.

Третя за величиною економіка Азії потребує "передбачуваних і стабільних" поставок нафти, оскільки розширює нафтопереробні потужності для задоволення зростання попиту на паливо. росія є найбільшим постачальником нафти до Індії — третього за величиною імпортера й споживача нафти у світі.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яка постачається морем і продається зі знижкою, оскільки західні компанії уникають закупівель у росії через санкції, запроваджені проти рф за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Під час візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до росії цього тижня Індія намагалася укласти енергетичні угоди з "Роснефтью" й іншими провідними російськими нафтовими компаніями.