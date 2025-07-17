Індія заявила про готовність замінити російську нафту в разі вторинних санкцій США

Заява пролунала на тлі попередження президента США Дональда Трампа про те, що країни, які продовжують купувати російські експортні товари, можуть потрапити під американські санкції, якщо москва не укладе мирну угоду з Україною протягом 50 днів.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що країна зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах з альтернативних джерел у разі, якщо постачання з росії постраждають від можливих вторинних санкцій США.

Про це повідомляє Reuters.

Заява пролунала на тлі попередження президента США Дональда Трампа про те, що країни, які продовжують купувати російські експортні товари, можуть потрапити під американські санкції, якщо москва не укладе мирну угоду з Україною протягом 50 днів.

"Я абсолютно не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося. Індія диверсифікувала джерела постачання — з 27 країн до 40", — сказав Пурі на галузевому заході в Нью-Делі.

Він наголосив, що на світовому ринку з'являються нові постачальники, зокрема Гайана, а також активно розвиваються існуючі — такі як Бразилія і Канада. Крім того, Індія інвестує у власну розвідку і видобуток нафти.

Готовність до повернення до довоєнної структури імпорту

У разі суттєвих перебоїв із постачанням із росії державна компанія Indian Oil Corp готова повернутися до довоєнної схеми закупівель, коли російська частка в імпорті не перевищувала 2%.

"Ми повернемося до тієї самої схеми, яка діяла до української кризи", — заявив глава компанії А.С. Сахні.

росія — ключовий постачальник нафти до Індії

Наразі росія залишається найбільшим експортером нафти до Індії, забезпечуючи близько 35% від загального обсягу імпорту. За нею йдуть Ірак, Саудівська Аравія та ОАЕ.

У першій половині 2025 року імпорт з росії навіть незначно зріс. Близько половини всіх закупівель здійснили приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd і Nayara Energy.

Індія — один із найбільших покупців російської нафти

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Індія різко збільшила закупівлі російської нафти за зниженими цінами, фактично ставши одним із найбільших джерел фінансування кремлівської військової машини.