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Індійські компанії збільшують імпорт нафти з Близького Сходу, адже російські потоки сповільнюються – Bloomberg

31 грудня 2024, 13:43
Індійські компанії збільшують імпорт нафти з Близького Сходу, адже російські потоки сповільнюються – Bloomberg
Фото: gazeta.ru
Альтернативні поставки оцінюються приблизно на 2 долари за барель дорожче.

Один з топ індійських нафтопереробних заводів змушений був шукати альтернативні і дорожчі вантажі нафти з Близького Сходу. 

Про це пише агенція Bloomberg.

Цей крок необхідний задля компенсації зниження поставок з росії.

"Нам не вистачає трьох-чотирьох російських вантажів для навантаження в січні та поставки в лютому. Ми оголосили тендери і отримали альтернативні сорти нафти з Іраку, ОАЕ та інших країн", - заявив фінансовий директор Bharat Petroleum Corp. сказав фінансовий директор Ветса Рамакрішна Гупта.

Індія це основний ринок збуту нафти рф після повномасштабного вторгнення кремля в Україну 2022 року, який збільшивши імпорт. 

Однак останніми тижнями Індія зіткнулася з падінням обсягів поставок, адже західні країни посилили санкції проти так званого "тіньового флоту" москви, а російські НПЗ збільшили обсяги поставок. 

Також на кремль чинять тиск, вимагаючи дотримання цілей ОПЕК+ з видобутку.

Близькосхідні поставки обходяться на 2 долари за барель дорожче, ніж російська Urals, але на широкому ринку немає дефіциту нафти, сказав Гупта. Наразі компанія BPCL не планує збільшувати обсяги в рамках річних угод з національними нафтовими компаніями, переговори щодо яких розпочнуться наступного місяця.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього місяця імпорт нафти з рф до Індії знизився до 1,47 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з грудня того року.

Ще в кінці 2022 року країни G7 ввели санкції проти російської нафти, щоб обмежити її доходи. 

Було встановлено максимальну ціну на російську нафту в 60 доларів, але при цьому західним компаніям заборонили страхувати або перевозити російську нафту, якщо вона продається за ціною, вищою за встановлену межу. 

Також США і ЄС запровадили ембарго на прямий імпорт російської нафти у свої країни.

 
РосіяІндіянафта

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