Індійські НПЗ готуються скоротити імпорт російської нафти після заяв Трампа

Вашингтон наполягає, що зменшення закупівель допоможе посилити санкції проти рф та прискорити завершення війни в Україні.

Частина індійських нафтопереробних компаній планують поступове скорочення закупівель російської нафти на тлі зростаючого тиску з боку США. Вашингтон вимагає від Нью-Делі зменшити підтримку москви, щоб посилити ефект санкцій і наблизити завершення війни в Україні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав особисте запевнення від прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді у намірі припинити імпорт російської нафти.

"Я був незадоволений тим, що Індія купує нафту в росії, і сьогодні він запевнив мене, що більше цього не буде", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

У відповідь МЗС Індії заявило, що ключовим пріоритетом країни залишаються стабільність енергетичних поставок і захист інтересів споживачів. Уряд прямо не підтвердив заяву Трампа, але зазначив, що переговори з Вашингтоном тривають.

"Політика імпорту формується винятково з урахуванням інтересів індійських споживачів", - наголосили в МЗС.

Паралельно США вдалися до економічного тиску: подвоїли тарифи на індійські товари, зробивши скорочення закупівель російської нафти однією з ключових умов для їх зниження й укладення нової торговельної угоди.

Зазначимо, що у квітні–вересні цього року Індія імпортувала 1,75 млн барелів на добу російської нафти - 36% усіх поставок (рік тому було 40%).

Крім того імпорт нафти з США зріс на 6,8%, до 213 тис. барелів/день, а частка нафти з Близького Сходу зросла до 45% (проти 42% у 2024 році).

Індія, як і Китай, залишаються ключовими покупцями російської морської нафти, яку Москва продає з великими знижками після санкцій ЄС і США. За даними джерел Reuters, миттєва відмова від російської сировини малоймовірна, оскільки це призведе до зростання світових цін і розкрутить інфляцію.

Попри політичні сигнали, офіційних вказівок про зупинку імпорту російської нафти нафтопереробники поки не отримували.

