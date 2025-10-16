Індійські НПЗ готуються скоротити імпорт російської нафти після заяв Трампа
Частина індійських нафтопереробних компаній планують поступове скорочення закупівель російської нафти на тлі зростаючого тиску з боку США. Вашингтон вимагає від Нью-Делі зменшити підтримку москви, щоб посилити ефект санкцій і наблизити завершення війни в Україні.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав особисте запевнення від прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді у намірі припинити імпорт російської нафти.
"Я був незадоволений тим, що Індія купує нафту в росії, і сьогодні він запевнив мене, що більше цього не буде", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.
У відповідь МЗС Індії заявило, що ключовим пріоритетом країни залишаються стабільність енергетичних поставок і захист інтересів споживачів. Уряд прямо не підтвердив заяву Трампа, але зазначив, що переговори з Вашингтоном тривають.
"Політика імпорту формується винятково з урахуванням інтересів індійських споживачів", - наголосили в МЗС.
Паралельно США вдалися до економічного тиску: подвоїли тарифи на індійські товари, зробивши скорочення закупівель російської нафти однією з ключових умов для їх зниження й укладення нової торговельної угоди.
Зазначимо, що у квітні–вересні цього року Індія імпортувала 1,75 млн барелів на добу російської нафти - 36% усіх поставок (рік тому було 40%).
Крім того імпорт нафти з США зріс на 6,8%, до 213 тис. барелів/день, а частка нафти з Близького Сходу зросла до 45% (проти 42% у 2024 році).
Індія, як і Китай, залишаються ключовими покупцями російської морської нафти, яку Москва продає з великими знижками після санкцій ЄС і США. За даними джерел Reuters, миттєва відмова від російської сировини малоймовірна, оскільки це призведе до зростання світових цін і розкрутить інфляцію.
Попри політичні сигнали, офіційних вказівок про зупинку імпорту російської нафти нафтопереробники поки не отримували.
Зранку ми писали, що Моді пообіцяв Трампу припинити закупівлю російської нафти.