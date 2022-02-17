Інфляція в Канаді зросла до нового 30-річного максимуму

Водночас аналітики, опитані Reuters, очікували, що інфляція в січні залишиться на рівні 4,8

У січні інфляція у річному вимірі у Канаді прискорилась до 5,1%, сягнувши нового 30-річного максимуму.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційні дані, інформує Економічна правда.

При цьому, січневий показник є найвищим проти 5,5%, зафіксованих у вересні 1991 року, та 10 місяців поспіль перевищує цільовий діапазон центробанку Канади у 1-3%.

Водночас аналітики, опитані Reuters, очікували, що інфляція в січні залишиться на рівні 4,8%.

Так, витрати на житло у січні зросли у річному вимірі на 6,2%, що є найшвидшим темпом з лютого 1990 року.

Ціни на продукти харчування зросли на 5,7% - через проблеми із ланцюгами поставок та несприятливі умови вирощування.

Керівник Банку Канади Тіфф Маклем заявив, що для подолання високої інфляції відсоткові ставки необхідно підвищити, і канадцям слід очікувати багаторазового підвищення.

Нагадаємо, що у 2021 році інфляція у Німеччині досягла 3,1%, що стало найвищим показником з 1993 року.