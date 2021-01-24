Іноземець намагався провезти в Україну підроблений одяг відомих брендів — його 9 валіз привернули увагу

Там були 205 кг одягу

Київські митники в Борисполі затримали 205 кілограмів турецьких варіантів "оригіналів" одягу відомих брендів, як-от Louis Vuitton, Tommy Hilfiger та Moncler. Їх громадянин Азербайджану намагався ввезти в Україну без оподаткування.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Так, у зоні митного контролю аеропорту "Бориспіль" на "зеленому коридорі" київські митники при скануванні багажу пасажирів зі стамбульського рейсу звернули увагу, що 9 валіз належать одному чоловікові. Їхній власник - громадянин Азербайджану - намагався ввезти в Україну без оподаткування 205 кг одягу.

Як зазначають митники, чоловік має дозвіл на проживання в Україні, прилетів зі Стамбулу в аеропорт "Бориспіль" і мав трансфером відлітати далі до Одеси.

Що саме він порушив?

Після повернення з-за кордону для проходження митного контролю азербайджанець обрав спрощену систему "зелений коридор". Цим вибором чоловік гарантував відсутність у нього товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро.

Саме на цю суму українським законодавством дозволено ввозити товари (крім підакцизних) без письмового декларування та сплати передбачених законодавством митних платежів. Письмової декларації іноземець не заповнював, для консультації перед початком митного контролю не звертався.

Щодо нього склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 (порушення порядку проходження "зеленого коридору") Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф розміром 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн) і можливу конфіскацію цих товарів.

Попередньо 351 одиницю одягу (светри, пальта) та сумки з логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, Prada, Calvin Klein тощо митники вилучили до винесення судом рішення у справі.

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