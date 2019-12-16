Іноземцям заборонять купувати українську землю, а перепродаж землі обкладуть податками — радник прем’єра
Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак, коментуючи стан розгляду законопроєкту про ринок землі, передає "Громадське".
«Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження попадають всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, не зважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Ця заборона буде діяти до референдуму», — повідомив Мушак.
Він також зазначив, що депутати планую знизити максимально допустиму площу землі, яку дозволять концентрувати в «одних руках» з 200 тисяч гектарів, прописаних в ухваленому законопроєкті про ринок землі у першому читанні до 5-50 тисяч гектарів.
«Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції», — додав посадовець.
За його словами, у другому читанні за законопроєкт депутати мають проголосувати до 20 грудня, адже у разі перенесення розгляду законопроєкту на січень 2020 року їх просто залякають нападами.
Нагадаємо, що Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що в разі ухвалення депутатами закону про обіг земель сільськогосподарського призначення для придбання землі можна буде брати кредити під 3-5% річних.
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