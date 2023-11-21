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ПОЛІТИКА

Інші кризи не можуть затьмарити варварські військові злочини росії – міністр оборони Естонії

21 листопада 2023, 10:08
Інші кризи не можуть затьмарити варварські військові злочини росії – міністр оборони Естонії
Джерело: /investigator
За його словами, мета росії – перемогти Україну, і вона залишається незмінною.

Україна має залишатися в центрі уваги всього світу, тоді підтримка країни, що воює, не зменшиться.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

"Ми (Естонія та Канада – ред.) єдині у поглядах на допомогу Україні – різні кризи не можуть затьмарити варварські військові злочини росії та відволікти від нас фокус, увагу та зусилля щодо підтримки України", - сказав Певкур.

За його словами, мета росії – перемогти Україну, і вона залишається незмінною. Він також додав, що перемога України відіграє вирішальну роль у формуванні євроатлантичного безпекового середовища на десятиліття вперед.

"Прихильники України мають у своїх руках політичну, економічну та військову міць, яка набагато перевищує ту, яка є у росії – якщо ми правильно її скористаємося, ми зможемо перемогти агресора", - заявив міністр оборони.

Він також наголосив на необхідності інвестицій у війська, військовий потенціал, запаси та оборонно-промисловий потенціал.

"Якщо виникне така необхідність, нам доведеться почати захищати альянс незалежно від того, чи готові ми до цього чи ні – проте в останньому випадку нам доведеться заплатити набагато вищу ціну на поле бою. Естонія подає дуже добрий приклад", - додав Певкур.

Раніше повідомлялось, що у продовж наступних чотирьох років Естонія інвестує 30% свого оборонного бюджету у виробництво боєприпасів, щоб, зокрема, допомогти Україні протистояти російській агресії.

війнаЕстоніязлочини рф

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