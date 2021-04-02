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Instagram додав нову функцію для захисту від хакерів

Соціальна мережа Instagram представила нову функцію, яка захищатиме опубліковані пости на платформі від хакерів.
Instagram додав нову функцію для захисту від хакерів Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Відтепер після видалення фотографії, відео і сторіз потраплятимуть в папку «нещодавно видалені». Ці публікації не можуть переглядати інші користувачі, але вони залишаться видимими для власника облікового запису на випадок, якщо він передумає й захоче їх відновити.

Перш ніж видалити або відновити контент, користувач повинен буде підтвердити, що саме він є власником облікового запису.

Зазначається, що контент буде автоматично видалятися через 30 днів.

В Instagram заявили, що ця нова функція стане додатковим захистом від хакерів, які регулярно здійснюють атаки на акаунти на платформі соцмережі.

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04 02 2021 09:41
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