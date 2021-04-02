Instagram додав нову функцію для захисту від хакерів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.
Відтепер після видалення фотографії, відео і сторіз потраплятимуть в папку «нещодавно видалені». Ці публікації не можуть переглядати інші користувачі, але вони залишаться видимими для власника облікового запису на випадок, якщо він передумає й захоче їх відновити.
Перш ніж видалити або відновити контент, користувач повинен буде підтвердити, що саме він є власником облікового запису.
Зазначається, що контент буде автоматично видалятися через 30 днів.
В Instagram заявили, що ця нова функція стане додатковим захистом від хакерів, які регулярно здійснюють атаки на акаунти на платформі соцмережі.
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