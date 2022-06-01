ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСоціальна мережа Instagram, що належить Meta, тестує повернення хронологічної стрічки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Instagram планує повернути хронологічну стрічку
Перший є базовим, яким усі користувачі платформи користуються зараз. Алгоритм Instagram самостійно ранжує публікації та показує передусім ті, що, на його думку, найбільше зацікавлять людину
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє The Verge з посиланням на керівника Instagram Адама Моссері.
Компанія працює над іще двома налаштуваннями стрічки. Таким чином користувачі зможуть обирати між трьома режимами.
Перший є базовим, яким усі користувачі платформи користуються зараз. Алгоритм Instagram самостійно ранжує публікації та показує передусім ті, що, на його думку, найбільше зацікавлять людину.
Також пропонується додати другий режим, "Вибране". Таку стрічку користувач зможе формувати власноруч – обрати лише ті акаунти, від яких захоче бачити оновлення.
Третім режимом є "Підписки". У ньому повернеться хронологічна стрічка оновлень, коли публікації показуються лінійно від нових до старих. Користувачі просили повернути таку можливість ще з 2016 року, коли Instagram замінив її на користь алгоритму.
Моссері пообіцяв повернення хронологічної стрічки під час слухань у Сенаті у грудні, коли Facebook (зараз – Meta) звинуватили в ігноруванні шкідливого впливу платформи заради прибутків.
Деякі користувачі вже помітили нові опції у застосунку Instagram, проте наразі не відомо, коли зміни стануть доступними для всіх.
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06 01 2022 12:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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