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Instagram почне блокувати хештеги, що агітують проти вакцинації

Соцмережа буде блокувати хештеги, які поширюють неправдиву і ненаукову інформацію про щеплення
Керівництво соціальної мережі Instagram заявило про те, що почне блокувати хештеги, які поширюють неправдиву і ненаукову інформацію про вакцинацію.
Instagram почне блокувати хештеги, що агітують проти вакцинації Фото: frasesdelavida.com

В соціальній мережі зазначають, що не будуть приймати прямих заходів по відношенню до користувачів, які виступають проти вакцинації, але будуть блокувати поширення інформації, яка є завідомо неправдивою і може становити небезпеку для суспільства, повідомляє ВВС.

Instagram вже блокує окремі хештеги, які містять неправдиві твердження. Наприклад, #vaccinescauseautism (вакцини викликають аутизм). Тепер же під заборону потраплять і більш загальні хештеги, які розповсюджують неправдиву інформацію.

Під заборону потрапляють як хештеги #vaccinescauseaids ("вакцини - причина СНІДу") і #vaccinesarepoison ("вакцини - отрута"), так і менш очевидні - наприклад, #vaccines1234, під яким поширюється чимало ненаукових даних про щеплення. В Instagram заявляють, що спираються на дані авторитетних структур, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

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У керівництві соцмережі відзначили також, що розглядають можливість демонструвати користувачам, які шукають публікації про вакцинацію, спливаючі повідомлення з достовірною інформацією про щеплення.

Також, YouTube відключив платну рекламу на відео тих каналів, які просувають рух проти вакцинації.

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11 05 2019 15:23
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