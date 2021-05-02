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Instagram розробляє прокручування історій, як у TikTok

Вертикальний механізм гортання може бути "більш природним"
Соціальна мережа Instagram розробляє функцію вертикального прокручування сторіс (Vertical Stories), щоб конкурувати з TikTok.
Instagram розробляє прокручування історій, як у TikTok Фото: frasesdelavida.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

Сьогодні користувачі соцмережі проглядають сторіс за допомогою горизонтальних свайпів, цю функцію Instagram запозичив у Snapchat, пише видання.

Однак, на думку фахівців, вертикальний механізм гортання може бути "більш природним", ніж зміна постів за допомогою натискання на екран та горизонтального прокручування сторіс.

Проте перетворення історій Instagram на вертикальну стрічку було б помітною зміною, яка потенційно могла б підготувати ґрунт для відмови від більш статичного контенту, такого як фотографії.

З іншого боку, в стрічці "Вертикальні історії" Instagram, швидше за все, надаватиме перевагу відеоконтенту, а не зображенням, щоб краще конкурувати з TikTok.

Алессандро Палуцці першим поділився відкриттям у своєму Твіттері. На скріншоті, наданому ним, можна побачити текст у додатку Instagram: "Тепер ви можете гортати історії вгору і вниз".

Соцмережа підтвердила TechCrunch, що функція в стилі TikTok дійсно знаходиться в розробці та поки не доступна широкому загалу.

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05 02 2021 10:29
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