Instagram упроваджує нові функції підвищення безпеки юних користувачів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зміну було зроблено за день до майбутнього слухання за участю глави Instagram Адама Моссері в Конгресі. Воно пов'язане з повідомленнями про те, що Meta та Instagram були в курсі ризиків, які їхні програми та послуги можуть становити для психічного здоров'я підлітків.
В одній із презентацій Facebook для співробітників, про яку раніше повідомляла газета The Wall Street Journal, зазначалося, що 13% британських підлітків та 6% американських, які замислювалися про самогубство, пов'язували це з використанням Instagram. Повідомлення ЗМІ ґрунтувалися на численних внутрішніх документах, наданих колишньою співробітницею Facebook Френсіс Гоґен.
Вік понад 40% користувачів програми, згідно з внутрішніми документами, не перевищує 22 років.
Instagram після появи повідомлень у ЗМІ щодо ризиків для підлітків призупинив плани створення спеціальної версії програми для юних користувачів.
Серед нових функцій, що їх представила соцмережа, - можливість забороняти згадувати в публікаціях акаунти підлітків, на які вони не підписані. Також Instagram почне рекомендувати юним користувачам інші рубрики, якщо виявить, що вони дуже цікавляться однією певною темою, йдеться в повідомленні соцмережі. Крім того, наступного року соцмережа представить інструменти для батьків та опікунів, які дадуть змогу відстежувати та обмежувати час користування застосунком і повідомлятимуть батькам про те, що їхня дитина поскаржилася на іншого користувача.
Instagram також упровадить функцію, що отримала назву Take a Break ("зроби перепочинок"): соцмережа надсилатиме користувачам повідомлення з проханням на якийсь час припинити використовувати програму й нагадування про необхідність робити більше перерв.
Нагадаємо, що Instagram додав нову функцію для захисту від хакерів
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