Instagram упроваджує нові функції підвищення безпеки юних користувачів

Зміну було зроблено за день до майбутнього слухання за участю глави Instagram Адама Моссері в Конгресі

Соцмережа Instagram, що належить американській Meta Platforms (SPB: FB) Inc. (колишній Facebook Inc.), упровадила декілька нових функцій для підвищення безпеки використання програми підлітками, зокрема батьківський контроль і можливість заборони позначення облікових записів юних користувачів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зміну було зроблено за день до майбутнього слухання за участю глави Instagram Адама Моссері в Конгресі. Воно пов'язане з повідомленнями про те, що Meta та Instagram були в курсі ризиків, які їхні програми та послуги можуть становити для психічного здоров'я підлітків.

В одній із презентацій Facebook для співробітників, про яку раніше повідомляла газета The Wall Street Journal, зазначалося, що 13% британських підлітків та 6% американських, які замислювалися про самогубство, пов'язували це з використанням Instagram. Повідомлення ЗМІ ґрунтувалися на численних внутрішніх документах, наданих колишньою співробітницею Facebook Френсіс Гоґен.

Вік понад 40% користувачів програми, згідно з внутрішніми документами, не перевищує 22 років.

Instagram після появи повідомлень у ЗМІ щодо ризиків для підлітків призупинив плани створення спеціальної версії програми для юних користувачів.

Серед нових функцій, що їх представила соцмережа, - можливість забороняти згадувати в публікаціях акаунти підлітків, на які вони не підписані. Також Instagram почне рекомендувати юним користувачам інші рубрики, якщо виявить, що вони дуже цікавляться однією певною темою, йдеться в повідомленні соцмережі. Крім того, наступного року соцмережа представить інструменти для батьків та опікунів, які дадуть змогу відстежувати та обмежувати час користування застосунком і повідомлятимуть батькам про те, що їхня дитина поскаржилася на іншого користувача.

Instagram також упровадить функцію, що отримала назву Take a Break ("зроби перепочинок"): соцмережа надсилатиме користувачам повідомлення з проханням на якийсь час припинити використовувати програму й нагадування про необхідність робити більше перерв.

Нагадаємо, що Instagram додав нову функцію для захисту від хакерів