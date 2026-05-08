Instagram вимикає наскрізне шифрування приватних чатів: що зміниться для користувачів

Instagram припиняє використання наскрізного шифрування в приватних повідомленнях, повертаючи стандартний рівень захисту, який дозволяє платформі потенційно отримувати доступ до вмісту листування.

Про це повідомляють Euronews,The Guardian.

За даними платформи, зміни набудуть чинності 8 травня. Після цього користувачі більше не зможуть використовувати функцію повністю приватних повідомлень із наскрізним шифруванням, яке раніше вважалося одним із найнадійніших способів захисту переписки.

Наскрізне шифрування (E2EE) дозволяє бачити вміст повідомлень лише відправнику та отримувачу. Ця технологія використовується у таких сервісах, як Signal, WhatsApp та iMessage.

У Meta пояснили рішення низьким рівнем використання функції серед користувачів. Водночас відмова від E2EE означає, що хоча повідомлення й надалі будуть захищені під час передачі, платформа зможе мати доступ до їхнього змісту за певних умов.

У компанії також зазначають, що це стандартний тип шифрування, який застосовується в багатьох сервісах, зокрема Gmail і TikTok.

Раніше Meta обіцяла поступове впровадження наскрізного шифрування у своїх сервісах, однак цей процес супроводжувався критикою з боку урядів та правозахисних організацій через складність розслідування кіберзлочинів.

Експерти зазначають, що зміни можуть також полегшити компанії обробку даних для роботи алгоритмів штучного інтелекту та реклами, хоча Meta заперечує використання приватних повідомлень для навчання ШІ.