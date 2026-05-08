Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Instagram вимикає наскрізне шифрування приватних чатів: що зміниться для користувачів

08 травня 2026, 19:43
Instagram вимикає наскрізне шифрування приватних чатів: що зміниться для користувачів
Фото: з вільного доступу
Наскрізне шифрування (E2EE) дозволяє бачити вміст повідомлень лише відправнику та отримувачу.

Instagram припиняє використання наскрізного шифрування в приватних повідомленнях, повертаючи стандартний рівень захисту, який дозволяє платформі потенційно отримувати доступ до вмісту листування.

Про це повідомляють Euronews,The Guardian.

За даними платформи, зміни набудуть чинності 8 травня. Після цього користувачі більше не зможуть використовувати функцію повністю приватних повідомлень із наскрізним шифруванням, яке раніше вважалося одним із найнадійніших способів захисту переписки.

Наскрізне шифрування (E2EE) дозволяє бачити вміст повідомлень лише відправнику та отримувачу. Ця технологія використовується у таких сервісах, як Signal, WhatsApp та iMessage.

У Meta пояснили рішення низьким рівнем використання функції серед користувачів. Водночас відмова від E2EE означає, що хоча повідомлення й надалі будуть захищені під час передачі, платформа зможе мати доступ до їхнього змісту за певних умов.

У компанії також зазначають, що це стандартний тип шифрування, який застосовується в багатьох сервісах, зокрема Gmail і TikTok.

Раніше Meta обіцяла поступове впровадження наскрізного шифрування у своїх сервісах, однак цей процес супроводжувався критикою з боку урядів та правозахисних організацій через складність розслідування кіберзлочинів.

Експерти зазначають, що зміни можуть також полегшити компанії обробку даних для роботи алгоритмів штучного інтелекту та реклами, хоча Meta заперечує використання приватних повідомлень для навчання ШІ.

InstagramwhatsappSignaliMessage

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється