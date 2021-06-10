Instagram вирішив позбутися IGTV. Що вигадали натомість?
Про це розповіли у пресслужбі соцмережі, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Verge.
Відтепер відео тривалістю до 60 хвилин розміщуватимуться безпосередньо в основній стрічці Instagram. До цього вони були в окремому розділі IGTV.
Це означає, що користувачам більше не потрібно буде виходити з головної програми, аби переглянути довгі відео.
Фото: Твіттер Alexandru Voica
Більше про IGTV
Цей сервіс представили у червні 2018 року. По суті він мав стати мобільним еквівалентом YouTube, створивши простором для перегляду довгих відео. Але цей формат так і не прижився.
Натомість через два місяці після запуску IGTV у США запустили додаток TikTok, з яким Instagram тепер пробує конкурувати, змінюючи формат роботи.
Нагадаємо, що Instagram тестує нову функцію "Фаворити"
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