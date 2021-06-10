Instagram вирішив позбутися IGTV. Що вигадали натомість?

Соціальна мережа Instagram визнала, що перша ініціатива платформи у сфері тривалих відео IGTV не стала успішною. Натомість компанія створює сервіс під назвою Instagram TV

Соціальна мережа Instagram визнала, що перша ініціатива платформи у сфері тривалих відео IGTV не стала успішною.

Про це розповіли у пресслужбі соцмережі, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Verge.

Відтепер відео тривалістю до 60 хвилин розміщуватимуться безпосередньо в основній стрічці Instagram. До цього вони були в окремому розділі IGTV.

Це означає, що користувачам більше не потрібно буде виходити з головної програми, аби переглянути довгі відео.

Фото: Твіттер Alexandru Voica

Більше про IGTV Цей сервіс представили у червні 2018 року. По суті він мав стати мобільним еквівалентом YouTube, створивши простором для перегляду довгих відео. Але цей формат так і не прижився. Натомість через два місяці після запуску IGTV у США запустили додаток TikTok, з яким Instagram тепер пробує конкурувати, змінюючи формат роботи.

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