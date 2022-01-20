Instagram запустив пробну платну передплату на творців контенту

Підписка - один із найкращих способів отримати передбачуваний дохід. Цей спосіб залежить від ваших кар'єрних досягнень. Творці роблять те, що вони робили, і при цьому заробляють на життя

Instagram запустив пробну версію служби підписки, яка дозволяє користувачам платити за додатковий контент від авторів соцмережі.

Про це повідомив глава Instagram Адам Моссері, пише WSJ.

Поки що функція платної підписки доступна 10 творцям контенту у США. Серед них, зокрема, художник Дон Аллен Стівенсон, співак Alan Chikin Chow, баскетболістка Седона Прінс.

"Підписка - один із найкращих способів отримати передбачуваний дохід. Цей спосіб залежить від ваших кар'єрних досягнень. Творці роблять те, що вони робили, і при цьому заробляють на життя", - сказав Моссері.

Передбачається, що за плату автори соцмережі зможуть запропонувати своїм підписникам доступ до ексклюзивних Stories - фотографій або відеозаписів, які зникають через 24 години, а також до сеансів потокової передачі відео в Instagram в режимі реального часу.

За словами Моссері, кількість творців, які приєднаються до проєкту, зростатиме найближчими місяцями.

Творці мають можливість вибрати цінову категорію для передплати залежно від кількості ексклюзивних постів (всього їх вісім із діапазоном цін від 0,99 до 99,99 доларів на місяць.

При цьому, ексклюзивні відео та Stories будуть позначатись для передплатників фіолетовим, а не зеленим кільцем, а самі передплатники отримають спеціальний значок, який виділятиме їх серед інших коментаторів.

Meta заявила, що не стягуватиме з творців контенту жодних зборів до 2023 року.

У 2020 році на таких же умовах запустила платну підписку соціальна мережа Facebook - інша дочірня соцмережа Meta.