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Instagram-яйце, яке встановило рекорд за лайками, створили для реклами американського футболу

Яйце набрало 52 млн лайків
Акаунт яйця, фото з яким встановило рекорд в Instagram за кількістю лайків, створили для реклами фінального матчу Національної футбольної ліги США з американського футболу – Супербоула.
Instagram-яйце, яке встановило рекорд за лайками, створили для реклами американського футболу Фото: instagram.com

У суботу, 2 лютого, на  акаунті опублікували нове фото, де тріщини на яйці прошиті шнурками. Таким чином, воно нагадує м’яч для американського футболу.

"Очікування завершене. Все буде розкрито в неділю після Супербоула", - написано під постом, інформує Громадське.

Супербоул - фінальна гра між кращими командами Американської футбольної конференції та Національної футбольної конференції за звання чемпіона Національної футбольної ліги США.

Нагадаємо, в соцмережі Instagram фотографія курячого яйця стала рекордсменом за кількістю лайків. Акаунт під назвою "world record egg" створили 4 січня. Його автор запропонував підписникам встановити новий рекорд за кількістю вподобань в Instagram. До курячого яйця рекордсменом було фото доньки Кайлі Дженнер, яке набрало понад 18 мільйонів лайків.

Згодом акаунт опублікував друге фото, на якому те саме яйце, але з тріщиною.

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03 02 2019 15:46
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