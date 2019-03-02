Instagram-яйце, яке встановило рекорд за лайками, створили для реклами американського футболу
У суботу, 2 лютого, на акаунті опублікували нове фото, де тріщини на яйці прошиті шнурками. Таким чином, воно нагадує м’яч для американського футболу.
"Очікування завершене. Все буде розкрито в неділю після Супербоула", - написано під постом, інформує Громадське.
Супербоул - фінальна гра між кращими командами Американської футбольної конференції та Національної футбольної конференції за звання чемпіона Національної футбольної ліги США.
Нагадаємо, в соцмережі Instagram фотографія курячого яйця стала рекордсменом за кількістю лайків. Акаунт під назвою "world record egg" створили 4 січня. Його автор запропонував підписникам встановити новий рекорд за кількістю вподобань в Instagram. До курячого яйця рекордсменом було фото доньки Кайлі Дженнер, яке набрало понад 18 мільйонів лайків.
Згодом акаунт опублікував друге фото, на якому те саме яйце, але з тріщиною.
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