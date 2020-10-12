Інтернет для школярів та кейтеринг у їдальнях: у МОЗ розповіли про нові правила для шкіл

Міністерство охорони здоров'я оновило санітарний регламент у школах. Вже з 1 січня у навчальних закладах дозволять користуватись інтернетом, а школи мають оновити під нові стандарти комп'ютерне обладнання, меблі та санітарні вузли.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 10 грудня, пише "Громадське".

Він зазначив, що новий регламент вже зареєстрований у Міністерстві юстиції, а правила наберуть чинності з 1 січня 2021 року.

Технічне оновлення

Так, за новим регламентом у школах дозволяється використовувати дротове або бездротове підключення до інтернету. У разі, якщо використовується бездротове підключення (тобто роутери та вай-фай) воно має бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги та виключатись у позанавчальний час.

Водночас оновились вимоги до комп'ютерної техніки у навчальному закладі, які встановили ще у 2001 році.

Якщо у школі використовують персональні комп'ютери, екран повинен бути не менше 15 дюймів. Якщо ж використовують ноутбуки, то дозволяється, щоб екран був 14-дюймовим, однак мишка та клавіатура повинні бути окремо.

Що зміниться у класах?

Змінились і правила щодо облаштування класів. Так, у кожному навчальному закладі мають бути 2-3 розміри відповідно промаркованих меблів. Також для профілактики порушення постави, зору та слуху учнів мають щонайменше два рази на рік пересаджувати на різні ряди.

Тих учнів, що часто мають простудні захворювання, у МОЗ рекомендують саджати у третьому ряду від вікна, тобто ближче до внутрішньої стіни класу.

Також, Віктор Ляшко оголосив, що для школярів, які проживають на відстані понад 2 кілометри від закладу освіти, повинні забезпечити транспорт для підвезення до школи. Однак хто саме має це організовувати - не уточнили.

Окрім цього новий регламент зазначає, що у кожному навчальному закладі має бути оснащений теплий внутрішній санітарний вузол. За словами головного санлікаря, наразі кожна 10-та школа в Україні не має туалету всередині самого закладу.

"Це призводить до того, що в XXI столітті ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на можливість виникнення урологічних та сечостатевих проблем зі здоров’ям. Ці зміни до документа повинні виконати власники закладів, органи місцевого самоврядування, і облаштувати у всіх закладах освіти внутрішні теплі туалети", - сказав Ляшко.

Нові правила харчування

Також зміняться і правила харчування у школах. МОЗ дозволило організовувати у закладах освіти кейтеринг, однак він обов'язково має відповідати усім принципам та вимогам безпечності та якості харчових продуктів.

Сам план харчування для дітей має враховувати тенденції до здорового харчування на підходах ВООЗ. Таким чином МОЗ пропонує запровадити у школах страви зі зменшеним вмістом солі, цукру, жирів.

Водночас у школі заборонять продавати снеки, чипси, сухарики, м'ясні та рибні продукти промислового виробництва, низку солодощів та цукерок.

Також, вперше на нормативно-правовому рівні МОЗ урегулювало питання організації харчування дітей з особливими потребами.

"Тепер у разі, якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра, про те, що є дієтичні потреби, то власник закладу зобов'язаний організувати окреме харчування саме для цієї дитини", - зазначив Ляшко.

Окрім цього, у регламенті МОЗ зазначили, що працівники шкіл та харчоблоку, що працюють в навчальних закладах, повинні проходити профілактичні медичні огляди. В іншому разі - вони не мають допускатись до роботи.

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