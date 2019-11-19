Інтернет-магазини не повинні будуть використовувати РРО, якщо за товар платять карткою: законопроект

Депутати зареєстрували в парламенті проект закону №2453 про застосування РРО (касових апаратів) у сфері торгівлі. Він скасовує норму, за якою магазини (в тому числі, інтернет-магазини), які беруть оплату карткою, повинні для таких операцій використовувати РРО.

Які правила діють зараз?

Раніше редакція AIN.UA запитувала у Міністерства фінансів роз'яснення про застосування РРО для випадків, коли за товари і послуги платять в безготівковій формі. У відомстві пояснили, що згідно з нормами Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (ст. 2 і 3) продавці повинні застосовувати РРО, якщо приймають оплату за товар за допомогою платіжних карт, передає AIN.UA.

«У разі, якщо покупець оплатив товар / послугу, перерахувавши кошти з банківської карти покупця на банківську карту продавця за номером карт (з використанням інтернет-банкінгу в системах« Приват24 ", monobank і т.д.), така операція підпадає під визначення розрахункової », - пояснили у відомстві. А значить, такий продаж товару повинна проходити через РРО.

Редакція AIN.UA раніше публікувала опитування фізосіб-підприємців про те, як введення РРО вплине на їх діяльність. Один з учасників опитування, власник інтернет-магазину Андрій Бегменко якраз і вказував на двозначність таких платежів в діючих законах. При безготівкових платежах РРО не застосовується. Але ще в податкових консультаціях до прийняття нових законів про РРО оплата товару картою, наприклад, через LiqPay прирівнювалася до оплати готівкою, а значить, для таких операцій потрібен був РРО.

Що пропонують у законопроекті

Проект вносить кілька змін в чинне законодавство про РРО. Одне з них, згідно з пояснювальною запискою, звучить так:

«Виключити обов'язок використання РРО суб'єктами господарювання (в т.ч. інтернет-магазинами), які отримують платежі за надані товари (послуги) в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карт, платіжних чеків, жетонів тощо). При цьому, зазначені суб'єкти можуть використовувати РРО за бажанням ».

Це не звільняє ті ж інтернет-магазини від обов'язку видавати покупцям чек: згідно з нормами Закону «Про електронну комерцію», вони зобов'язані дати покупцеві електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек або інший документ, що підтверджує сам факт покупки.

Також, норми законопроекту уточнюють правило про те, що на місці проведення розрахунків за товар сума в денному звіті РРО повинна відповідати сумі готівкових коштів: це працює для звичайного магазину, але не для інтернет-магазину, який доставляє товари, наприклад, поштою. У новому законопроекті пропонується скасувати штрафи за те, що компанії, які доставляють товари, не зберігають отримані кошти на місці проведення розрахунків.

Законопроект також зменшує штрафні санкції за порушення у використанні РРО. За новими законами про РРО, за першу помилку (продаж товару без проведення розрахункової операцією) підприємець повинен буде заплатити 150% від вартості товару, за повторну - 250%. Цей законопроект повертає штраф в 1 грн за перше порушення, а за наступні встановлює штраф у розмірі 100%.

Нагадаємо, що фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.