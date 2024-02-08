Інтерв'ю путіна з Такером Карлсоном демонструє зв'язок кремля з Республіканською партією Трампа – WP

Погодившись на цю розмову, російський диктатор намагається втрутити у політику Вашингтона та сконтактуватися із "деструктивним MAGA-елементом".

російський диктатор владімір путін дав інтерв'ю американському журналістові Такеру Карлсону кілька днів тому, що може лише підтверджувати те, що Кремль має зв'язки з Республіканською партією США.

Про це пише видання The Washington Post, наголошуючи, що рішення погодитися на таку розмову демонструє, що президент рф зацікавлений встановити контакти із "деструктивним MAGA-елементом" серед "червоних".

Ба більше, це зайвий раз підтверджує, що у москві сподіваються, що республіканець Дональд Трамп все ж здобуде перемогу на виборах 2024-го, повернеться у Білий дім та продовжить блокувати виділення Україні військової допомоги.

"путін зображує себе захисником традиційних консервативних цінностей, демонструючи "спільні погляди" з консерваторами-трампістами, які виступають проти гендерно-нейтральних туалетів. Він неодноразово глузливо говорив про підтримку Заходом прав трансгендерів", - наголошують автори матеріалу.

Вони нагадали, що російський уряд придушив свободу слова, заборонив будь-яке публічне вираження ідентичності ЛГБТ+ і посадив до в'язниці сотні антивоєнних активістів, критиків, феміністок, юристів і діячів культури.

"Протрампівські республіканці — природний союзник путіна з ЛГБТ+ та інших питань", — йдеться у статті.

Також кремль хоче скористатися розломом серед американців та втрутитися у політику Вашингтона. Інструменти росіян для такої роботи - "фабрики тролів" та "червоні" на чолі з Трампом.

"Карлсон розумний, і його порядок денний зрозумілий. Вони з путіним будуть блискуче працювати разом, щоб підтримати неправдивий наратив про Україну, послабити Байдена і посилити Трампа..., - сказано у статті. - Ця їхня спільна "творчість" може стати найефективнішим і найтоксичнішим пропагандистським роликом, який коли-небудь був створений".

Нагадаємо, американський журналіст-українофоб Такер Карлсон, відомий поширенням російських фейків про війну, заявив, що 6 лютого взяв інтерв'ю у москві у російського диктатора владіміра путіна.

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що у Білому домі вважають непотрібним інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона з російським президентом владіміром путіним.