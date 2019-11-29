Інвестиції у "зелену" енергетику в Україні сягнули $4,8 млрд за останні 5 років - уряд
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками зустрічі з головою Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, повідомляє "Громадське".
"Сьогодні в Україні реалізуються проєкти відновлюваної енергетики потужністю у 2,5 гігават. Це найбільший показник за всі роки незалежності нашої держави. Тому ми маємо й надалі розвиватися у цьому напрямку", - повідомив Гончарук.
Він додав, що уряд працює над створенням стратегії, відповідно до якої Україна повністю перейде на відновлювальну енергетику до 2050 року.
Зазначимо, що енергія, яку виробляють в Україні "зелені" електростанції (вітрові та сонячні електростанції) продається за "зеленим" тарифом, який в Україні один з найвищих у Європі. Напередодні в уряді запропонували інвесторам добровільно погодитися на зниження цього тарифу.
Нагадаємо, що Зеленський планує знизити "зелені" тарифи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?