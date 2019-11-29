Інвестиції у "зелену" енергетику в Україні сягнули $4,8 млрд за останні 5 років - уряд

Він додав, що уряд працює над створенням стратегії, відповідно до якої Україна повністю перейде на відновлювальну енергетику до 2050 року

За останні 5 років в Україну інвестували близько 4,8 мільярда доларів для будівництва електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками зустрічі з головою Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, повідомляє "Громадське".

"Сьогодні в Україні реалізуються проєкти відновлюваної енергетики потужністю у 2,5 гігават. Це найбільший показник за всі роки незалежності нашої держави. Тому ми маємо й надалі розвиватися у цьому напрямку", - повідомив Гончарук.

Він додав, що уряд працює над створенням стратегії, відповідно до якої Україна повністю перейде на відновлювальну енергетику до 2050 року.

Зазначимо, що енергія, яку виробляють в Україні "зелені" електростанції (вітрові та сонячні електростанції) продається за "зеленим" тарифом, який в Україні один з найвищих у Європі. Напередодні в уряді запропонували інвесторам добровільно погодитися на зниження цього тарифу.

Нагадаємо, що Зеленський планує знизити "зелені" тарифи