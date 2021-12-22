Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р. Сукупні інвестиції в біоенергетику за підсумками 2021 зростуть на 10-15%

У біоенергетичні проекти в Україні, за даними за 2020 рік, загалом інвестовано близько EUR2 млрд, підрахували фахівці Біоенергетичної асоціації України (БАУ).

Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Як повідомив голова правління БАУ Георгій Гелетуха в коментарі порталу Green Deal, сукупні інвестиції в біоенергетику за підсумками 2021 зростуть на 10-15%. У БАУ вказують, що, згідно з даними за 2020 рік, біоенергетика заміщує 5,2 млрд. куб. м природного газу на рік, а інвестиції у цю сферу наближають Україну до енергонезалежності та стабільної енергетичної системи на відновлюваних джерелах енергії. Нагадаємо, що Україна посіла 21-ше місце в рейтингу інвестпотенціалу енергопереходу в країнах, що розвиваються

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію