БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ біоенергетичні проекти в Україні, за даними за 2020 рік, загалом інвестовано близько EUR2 млрд, підрахували фахівці Біоенергетичної асоціації України (БАУ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.
Сукупні інвестиції в біоенергетику за підсумками 2021 зростуть на 10-15%
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомив голова правління БАУ Георгій Гелетуха в коментарі порталу Green Deal, сукупні інвестиції в біоенергетику за підсумками 2021 зростуть на 10-15%.
У БАУ вказують, що, згідно з даними за 2020 рік, біоенергетика заміщує 5,2 млрд. куб. м природного газу на рік, а інвестиції у цю сферу наближають Україну до енергонезалежності та стабільної енергетичної системи на відновлюваних джерелах енергії.
Нагадаємо, що Україна посіла 21-ше місце в рейтингу інвестпотенціалу енергопереходу в країнах, що розвиваються
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22 12 2021 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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