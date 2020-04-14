Інженери запрошують мешканців Донеччини об'єднатися для допомоги медикам у боротьбі з коронавірусом

Інженери та медики закликають мешканців Донеччини об’єднати зусилля в боротьбі з коронавірусом, зокрема - в розробці і виробництві засобів захисту та медичного обладнання.

Створена платформа Yak.today, де медики можуть повідомити про свої потреби, а майстри й інженери викладають свої розробки: покрокові інструкції, креслення, технічну документацію для виробництв.

Тут є як інструкції до речей, які будь-хто може зробити вдома, так і до тих, які потребують базового обладнання та фахових навичок.

Задача - допомогти медичній системі України впоратись із навантаженням у розпал пандемії. Найпоширеніша потреба - засоби захисту (щитки, костюми та інше).

Команда закликає долучатися всіх, хто має свої розробки, знає запити медиків або готовий займатися постачанням у лікарні.

Зараз над сайтом Yak.today працюють інженери “гараж хабу” з Харкова, Maker Faire та HackLab із Києва, Metalab із Івано-Франківська й інших відкритих майстерень та окремі спеціалісти з різних міст України.

На сайті Yak.Today можна подати власну інструкцію - її перевірить команда спеціалістів та, за потреби, допрацює й додасть необхідні дані. Команда проєкту закликає ділитися інструкціями всіх, хто має свої напрацювання або переклади з іноземних джерел. Лікарі перевіряють проєкти на придатність для реального застосування. Деякі рішення вже перевірені в реальних умовах в лікарнях, деякі розробляються на запит медиків.

На сайті вже є інструкції до виготовлення щитків на виробництві, на 3D-принтері та в звичайних домашніх умовах, найближчим часом з’являться креслення і пояснення до кисневого концентратора, шлема з примусовою фільтрацією повітря (маска PARP).

Медики або волонтери Дніпра можуть подати на сайті запит, якщо медичній команді не вистачає якихось речей, які не потребують спеціальної сертифікації та високотехнологічного виробництва.

“В умовах гіпернавантаження швидкість та ефективність роботи медичної команди може залежати від якогось дуже простого гачка, прикрученого в потрібному місці, чи там швидкості надягання захисних рукавичок, – говорить співзасновник платформи Yak.today інженер Роман Видро. - Ми готові аналізувати такі запити та шукати інженерні рішення”.

Найпоширеніший запит лікарів на сьогодні - це засоби індивідуального захисту. Партнерська група волонтерів не лише виклала на сайт інструкцію, але й виготовила та розвезла по лікарням Харкова понад 450 захисних щитків і планує виготовити загалом не менш як півтори тисячі. Координатор Єгор Іштван говорить: “Допомогти може кожен, хто має 3D-принтер, або готовий профінансувати закупівлю пластика. Пишіть мені або на сторінку “гараж хаб” у Фейсбуці”.

Інструкції на сайті Yak.Today діляться на три типи:

для людей, які мають базові вміння робити щось руками (напр, елементарний захисний щиток або паперові іграшки для дітей, які не шкода принести навіть у лікарню);

для тих, хто має ЧПК-обладнання, 3D-принтер, швацьку машинку чи інше нескладне обладнання (наприклад, вдосконалений захисний щиток);

для власників підприємств, які готові переорієнтувати свої потужності на нові потреби (наприклад, масово виготовляти щитки або захисні костюми).

У інструкцій також є три джерела:

переклади зі світових інженерних баз (зокрема, Масачусетського технологічного інституту, шведської майстерні 3DVerkstan та інших) - з адаптацією до українських реалій

проєкти, розроблені українськими командами в тих містах, де спільноти вже згуртувалися для допомоги медикам;

спеціальні розробки команди проєкту на подані запити.

“Верифікованої бази перекладів таких інструкцій в Україні, на жаль, немає, - говорить Юрій Власюк, засновник спільноти MakerHub.org - Справа ще й в тому, що там, де американець може замовити певну деталь на Amazon’і й отримати її наступного дня, українським інженерам доводиться робити власні креслення й продукувати ці дрібні деталі самим”.

Усі бази платформи Yak.today є безкоштовними. За розвитком проєкту можна стежити на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі.