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iPhone 14 матиме оновлений дизайн: що зміниться

Згідно з джерелом, чубчик збережеться в двох нових моделях смартфона, які не матимуть приставку Pro
Компанія Applе вирішила оновити дизайн нового флагмана iPhone 14. Очікується зменшення виступу камери і відмова від чубчика.
iPhone 14 матиме оновлений дизайн: що зміниться Фото: Getty Images
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mydrivers.
 
Згідно з джерелом, чубчик збережеться в двох нових моделях смартфона, які не матимуть приставку Pro.
 
Також компанія відмовилася від виробництва моделі mini. iPhone 14 й iPhone 14 Max матимуть 6,1 і 6,7 дюйма діагоналі відповідно. Також обидва смартфони отримають зменшений чубок.
 
Варто додати, що виріз на передній частині смартфона був зменшений ще з виходом 13 серії моделі. Можливо, компанія вирішила мінімізувати дизайн і далі. Втім, iPhone 14 Pro й iPhone 14 Pro потерплять більш серйозних змін, оскільки стануть першими смартфонами повністю без чубчика.
 
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники Apple створюють таємні профспілки через невдоволення зарплатою. Тим часом компанія почала пробне виробництво iPhone 14.
 
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22 02 2022 12:53
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