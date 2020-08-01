Іран атакував американську військову базу в Іраку у відповідь на вбивство Сулеймані: що відомо

Напруження між Сполученими Штатами та Іраном зросло після вбивства американськими військовими генерала сил спецпризначення «Аль-Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані

Іран здійснив ракетний удар по американських військових об'єктах в Іраку у відповідь на вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на державне телебачення Ірану. Інформацію про напад підтверджують і військові США, передає The Guardian,зазаначає "Громадське".

На відео, яке розповсюдив у соцмережах державний телеканал Ірану Fars News Agency, видно, як у повітря випускають кілька ракет. Деталі того, хто і де запускав ці ракети, підтвердити з незалежних джерел поки не вдається. Невідомим лишається і масштаб атаки (чи є мішенню лише американська військова база), і кількість поранених і загиблих, і кількість запущених ракет.

Спершу повідомлялося про удар по американській військовій базі «Аін Аль-Асад», що в провінції Анбар на заході Іраку. Державне телебачення Ірану назвало авіаудари операцією «Мученик Сулеймані», повідомляє АР.

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

«Корпус вартових Ісламської революції» — військова гілка виконавчої влади Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем повідомила, що адміністрація США знає про повідомлення щодо атаки на базу США в Іраку.

«Президента поінформували про це. Він уважно стежить за ситуацією і консультується зі своїми радниками з національної безпеки», — йдеться в заяві Грішем.

Інформацію про ракетні обстріли по військових об'єктах США підтвердили і в Пентагоні. Там уточнили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

«Близько 17:30 за тихоокеанським часом 7 січня Іран запустив понад десяток балістичних ракет проти американських військових і сил коаліції в Іраку. Очевидно, що ці ракети були запущені з Ірану і скеровувалися на принаймні дві іракській військові бази, де розквартировані американські військові та сили коаліції: в Аль-Асаді та Ербілі», — йдеться в повідомленні. Про збитки та постраждалих не повідомляють.

Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що на американські військові об'єкти в США готується ще одна хвиля ракетної атаки, повідомляє кореспондент The Guardian. Вона начебто сталася близько 3:20 ранку за місцевим часом, однак її деталей не повідомляли.

CNN повідомляє, що після інформації про іранську ракетну атаку ціни на нафту в США зросли на понад 4% і тепер становлять більш ніж 65 доларів за барель. А Федеральне авіаційне агентство США заборонило американським авіакомпаніям користуватися повітряним простором Ірану, Іраку, Оману, а також над Перською затокою.

На ранок з'явилася реакція міністра закордонних справ Ірану Мохамада Джавада Заріфа. Він заявив, що Тегеран вдався до ракетних обстрілів на підставі статті 51 Статуту ООН (про самооборону), але не прагне війни чи ескалації.

У той же час президент США Дональд Трамп повідомив, що «все добре», Сполучені Штати наразі проводять оцінку збитків та кількості постраждалих, а сам він виступить із заявою вранці в середу, 8 січня.

Раніше американський телеканал CNN із посиланням на двох американських чиновників повідомляв, що війська США на Близькому Сході приведені в стан повної бойової готовності. Зазначалося, що протягом останніх днів розвідка США помітила пересування військової техніки Ірану, зокрема дронів та балістичних ракет. Як повідомили співрозмовники CNN, це могло свідчити як про намагання Тегерану убезпечитися від можливого авіаудару з боку США, так і про намір розпочати власну атаку.

Напруження між Сполученими Штатами та Іраном зросло після вбивства американськими військовими генерала сил спецпризначення «Аль-Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

Нагадаємо, що обвал сайту стався через кілька годин після оголошення про те, що комадувач елітними силами Ірану Касем Сулеймані був убитий в результаті американського авіаудару за наказом президента Дональда Трампа.