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Іран атакував одну з найбільших лікарень Ізраїля, у відповідь Єрусалим уразив іранський ядерний реактор

19 червня 2025, 11:59
Іран атакував одну з найбільших лікарень Ізраїля, у відповідь Єрусалим уразив іранський ядерний реактор
Amir Cohen/Reuters
Важководний ядерний реактор знаходиться за 150 км від Тегерана.

Сьогодні зранку Тегеран та Єрусалим обмінялися ударами: з обох сторін є є жертви та руйнування. 

Про це пише агенція Associated Press.

Зранку ранська ракета влучила в медичний центр Сорока, що обслуговує близько 1 мільйона жителів півдня Ізраїлю.

Частина медцентру було пошкоджено, у відділенні невідкладної допомоги лікують кілька легких травм. 

Лікарня була закрита для всіх нових пацієнтів, крім випадків, що загрожують життю.

Від атак також постраждав багатоквартирний житловий будинок у Тель-Авіві та інші об'єкти в центрі Ізраїля. 

Відомо про щонайменше 40 поранених людей.

Пізніше Ізраїль атакував іранський ядерний реактор в Араку, який розташований за 250 кілометрів на північний захід від Тегерана.

"В рамках ударів і в рамках широких зусиль із запобігання отриманню іранським режимом ядерної зброї об'єктом ударів став ядерний реактор у районі Арака в Ірані, включно з конструкцією ущільнення активної зони реактора, яка є ключовим компонентом у виробництві плутонію", - йдеться в заяві Цахал.

В арміє Ізраїля додали, що для атаки в ніч на 19 червня було задіяно 40 літаків ВПС Ізраїлю.

Видання додає, що  важка вода допомагає охолоджувати ядерні реактори, при цьому вона виробляє плутоній як побічний продукт, який потенційно може бути використаний у ядерній зброї і  дало б Ірану ще один шлях до бомби крім збагаченого урану, якби він вирішив зайнятися цією зброєю.

З часом іранське державне телебачення підтвердило атаку на об'єкт в Араку, заявивши, що "ніякої радіаційної небезпеки взагалі немає".

 
ІранІзраїльвійна

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