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ПОЛІТИКА

Іран готує нову пропозицію щодо ядерної програми для переговорів зі США – Bloomberg

10 червня 2025, 19:29
Іран готує нову пропозицію щодо ядерної програми для переговорів зі США – Bloomberg
Фото: DW
Іран також розглядає залучення Китаю та росії до переговорів.

Високопоставлений чиновник заявив, що Іран запропонує рамкову угоду на переговорах з США щодо ядерної програми, що підвищує перспективу укладення тимчасової угоди, після якої можуть відбутися подальші переговори.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тегеран готує нову пропозицію щодо своєї атомної діяльності напередодні шостого раунду переговорів із Вашингтоном в Омані в неділю, 15 червня.

"Це може слугувати основою для роботи. Ми зараз не обговорюємо дуже довгий текст, оскільки не хочемо представляти всеохопну та тривалу угоду чи меморандум, підготовка яких була б складною та тривалою. Якщо ми досягнемо угоди щодо цієї рамкової програми, розпочнуться більш детальні обговорення її специфіки", — сказав заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі.

В агентстві додають, що тимчасова угода могла б зняти частину тиску з Ірану, який веде переговори під загрозою військових дій США та Ізраїлю, а також попередженнями від наглядового органу ООН про те, що зростаючий запас збагаченого урану неприпустимий. 

Це також може принести президенту США Дональду Трампу часткову дипломатичну перемогу після труднощів із завершенням інших угод, включаючи припинення вогню між росією та Україною та торговельний компроміс з Китаєм.

Головною проблемою в переговорах до цього часу були протилежні позиції сторін щодо збагачення урану. США хочуть ліквідувати весь потенціал Ірану з його збагачення, тоді як Іран заявляє, що збереження частини цього потенціалу — це червона лінія.

Тахт-Раванчі також припустив, що Іран може спробувати залучити інші країни до переговорів зі США в майбутньому, не вдаючись до подробиць.

"Якщо переговори мають вийти на ширший рівень, Китай і росія, безумовно, повинні бути присутніми", — сказав він.

СШАІранпереговориядерна програма

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