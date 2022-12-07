Іран готується надати Росії сотні безпілотників для війни проти України - радник з нацбезпеки США

Наявна у нас інформація вказує, що влада Ірану готується надати Росії до кількох сотень БПЛА, включно з озброєними, у прискореному порядку

США мають інформацію про те, що Росія може отримати від Ірану сотні безпілотників для використання у війні проти України, а навчання російських військових з ними можуть початись вже у липні.

Як повідомляє Associated Press, про це заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.

"Наявна у нас інформація вказує, що влада Ірану готується надати Росії до кількох сотень БПЛА, включно з озброєними, у прискореному порядку", - сказав він.

За його словами, наразі невідомо, чи якісь із цих безпілотників вже передані РФ, але є інформація, що відповідні навчання для російських військових можуть початися вже у липні.

Джейк Салліван сказав, що це можна вважати доказом того, що використання Росією масованих бомбардувань, що посприяло її успіхам на сході, має наслідки для підтримання РФ свого власного озброєння.

За його словами, Іран вже надавав подібні безпілотники повстанцям у Ємені.

Коментарі Саллівана з’явилися напередодні поїздки президента США Джо Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії, де ключовими питаннями розмов мають бути ядерна програма Ірану та його недружня діяльність у регіоні. Ізраїль та Саудівська Аравія досі не приєднувалися до країн, які намагаються покарати РФ за війну проти України.

За словами військового аналітика Сем’юела Бендетта з аналітичного центру CNA, звернення РФ саме до Ірану виглядає логічно, тому що Іран працює над розробкою і вдосконаленням своїх безпілотників вже понад два десятиліття і вони мають більше досвіду бойового застосування, ніж російські. Зокрема, Іран вміє робити "дрони-камікадзе" на зразок Switchblade, які США передали Україні.

Як зазначає Бендетт, відомі приклади того, що іранські дрони пролітали сотні кілометрів і успішно вражали свої цілі, і вони можуть виявитись ефективними для ураження українських електростанцій, нафтобаз та іншої критичної інфраструктури. Аналітик зазначає, що ще перед повномасштабною війною Росія заліцензувала технології для своїх безпілотників "Форпост" від Ізраїлю, але оскільки той зберігає нейтралітет у питанні російсько-української війни, це джерело технологій напевно стало недоступним.