Іран і США ведуть прямі переговори на тлі війни з Ізраїлем – Reuters

"Перший дзвінок ініціювали США, які також запропонували нову ідею", щоб подолати глухий кут через розбіжності.

Іран мав прямі перемовини із США після початку ударів Ізраїлю 13 червня. Відтоді спецпредставник США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном — намагалися "знайти дипломатичне завершення кризи".

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами регіонального дипломата, "перший дзвінок ініціювали США, які також запропонували нову ідею", щоб подолати глухий кут через розбіжності.

У розмовах Аракчі заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить атаки. Він також сказав Віткоффу, що Іран «може проявити гнучкість у ядерному питанні», якщо Вашингтон тиснутиме на Ізраїль, аби той припинив війну. Ці слоіва іранського чиновника розповів Reuters регіональний дипломат.



А європейський дипломат зазначив: "Аракчі сказав Віткоффу, що Іран готовий повернутися до ядерних переговорів, але не зможе цього зробити, якщо Ізраїль продовжить бомбардування".

У ході розмов вони також коротко обговорили американську пропозицію, яку США передали Ірану наприкінці травня, — вона передбачає створення регіонального консорціуму для збагачення урану за межами Ірану. Тегеран наразі цю пропозицію відхилив.

Цього тижня телефонні розмови стали найбільш змістовними прямими контактами між сторонами з квітня, коли почалися переговори. Тоді у Омані та Італії чиновники обох країн коротко перекинулися словами після завершення раундів непрямих переговорів, зазначає Reuters.

Окрім коротких зустрічей після п’яти раундів непрямих переговорів з квітня щодо давньої ядерної суперечки, Аракчі та Віткофф раніше не мали прямих контактів.

Ізраїль завдав удару по ядерній інфраструктурі Ірану в ніч на 13 червня. У відповідь Іран скасував переговори із США про ядерну програму й атакував Ізраїль балістичними ракетами. Станом на 19 червня обстріли тривають.

Ізраїль закликає США вступити у війну для знищення іранської ядерної програми. За даними ЗМІ, Дональд Трамп вже схвалив план атаки, але відклав його, щоб дати Ірану шанс відмовитися від збагачення урану.

МАГАТЕ звинуватило Іран у порушенні зобов’язань, а його запаси урану, збагаченого до 60%, уже дозволяють створити до 9 ядерних боєзарядів.