Іран каже, що відкритий до перемовин щодо відшкодувань родичам жертв катастрофи PS752

Іран готовий вести перемовини стосовно відшкодувань родичам жертв катастрофи PS752 у двосторонньому міждержавному форматі.

Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у МЗС Ірану.

"Стосовно дипломатичного аспекту трагедії, Іран вітає двосторонні перемовини із залученими країнами та висловлює свою добру волю. Іран також надав необхідні роз’яснення щодо різноманітних військових, кримінальних, технічних та юридичних аспектів інциденту під час трьох раундів перемовин з українським урядом в Києві та Тегерані", - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що "Іран підтверджує свою готовність проводити двосторонні перемовини із кожною залученою державою стосовно вчинених дій на основі доброї волі, поваги до суверенітету держав й внутрішнього законодавства, міжнародних зобов’язань та відповідно до погодженого обома сторонами порядку денного".

Як повідомлялося, іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

Нагадаємо, що військовий прокурор Ірану Голамаббас Торкі заявив, що десятьом чиновникам озвучили обвинувачення у причетності до збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в ніч на 8 січня 2020 року неподалік Тегерана