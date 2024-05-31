Іран купує у росії 15 гелікоптерів

Тегеран підписав з москвою угоду про закупівлю 12 пошуково-рятувальних гвинтокрилів і три пожежних гелікоптерів.

Сталося це після загибелі президента Ірану Ібрагім Раїсі, який розбився в старому гелікоптері Bell 212.

Про це повідомляють росЗМІ‎.

Джерела в російський авіапромисловості сказали, що мова йде про машини на платформі Мі-8/17/171.

Гвинтокрили обладнані для цілодобових пошуків.

Вже цього року їх почнуть поставлять в Іран, і протягом 3-4 років мають поставити всю партію.

Цивільні служби Ірану мають переважно набір з придбаних здебільшого у 2000 роки російських гелікоптерів сімейства Мі-17/Мі-171 і старих західних гелікоптерів, які були придбані ще до революції 1979-го або закуплені потім в обхід санкцій на вторинному ринку.

Нагадаємо, що більше тижня тому гелікоптер з президентом Ірану Раїсі розбився:: ніхто не вижив.