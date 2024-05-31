Іран купує у росії 15 гелікоптерів
Сталося це після загибелі президента Ірану Ібрагім Раїсі, який розбився в старому гелікоптері Bell 212.
Про це повідомляють росЗМІ.
Джерела в російський авіапромисловості сказали, що мова йде про машини на платформі Мі-8/17/171.
Гвинтокрили обладнані для цілодобових пошуків.
Вже цього року їх почнуть поставлять в Іран, і протягом 3-4 років мають поставити всю партію.
Цивільні служби Ірану мають переважно набір з придбаних здебільшого у 2000 роки російських гелікоптерів сімейства Мі-17/Мі-171 і старих західних гелікоптерів, які були придбані ще до революції 1979-го або закуплені потім в обхід санкцій на вторинному ринку.
Нагадаємо, що більше тижня тому гелікоптер з президентом Ірану Раїсі розбився:: ніхто не вижив.