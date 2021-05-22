Іран не погоджується з рішенням канадського суду, який визнав збиття літака МАУ "актом тероризму"

Міністерство закордонних справ Ірану відмовилося визнавати рішення вищого суду Онтаріо, який постановив, що збиття літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у Тегерані могло бути навмисним, та визнав його терористичним актом.

Про це заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, повідомляє "Громадське" з посиланням на Al Jazeera та Deutche Welle.

Він зазначив, що у канадського суду немає належної юрисдикції, щоб ухвалювати рішення щодо відшкодувань жертвам авіакатастрофи, оскільки вона сталася за межами Канади. Окрім того, Хатібзаде наголосив, що рішення не базується на свідченнях очевидців.

Рішення суду в Ірані назвали "політизованим" кроком канадського уряду, що "порушує міжнародний правовий режим", "шкодить всім країнам та поновлює біль сімей жертв".

"Ми хочемо, щоб уряд Канади демонстрував поведінку уряду, який може похвалитися зрілістю, і поводитись на основі визнаних міжнародних угод, а не прикидатися активним щодо цього трагічного інциденту", - заявив Саїд Хатібзаде.

Нагадаємо, що учора Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака української авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана терористичним актом. Ракетний удар по літаку рейсу 752 був навмисним та безпосередньо призвів до смерті усіх людей на борту.