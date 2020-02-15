Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки літака МАУ, має їх віддати - заява міністрів

У зустрічі міністрів, відповідальних за закордонні справи, деякий час брав участь також глава МЗС Ірану Мохаммад Заріф

"Протягом 30 днів Іран показав, що не має чи то технічної, чи то іншої спроможності прочитати чорні скриньки, тому має передати їх стороні, яка має таку спроможність. Ми знаємо, що французька влада запропонувала Ірану таку можливість".

Міністри 5 держав - Канади, України, Великої Британії та Швеції - оголосили свої вимоги на адресу іранської влади стосовно чорних скриньок збитого літака МАУ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", вони заявили про це після зустрічі в "Мюнхені".

Як відомо, громадяни цих держав складають абсолютну більшість пасажирів та членів екіпажу, що загинули у цій катастрофі. У зустрічі міністрів, відповідальних за закордонні справи, деякий час брав участь також глава МЗС Ірану Мохаммад Заріф.

"Ми сказали міністру Заріфу, що Іран однозначно має вжити заходів", - розповів Франсуа Шампань, глава МЗС Канади. "Розслідування у повній відповідності із правилами цивільної авіації. А це вимагає, щоби чорні скриньки були перевезені до того місця, де є технічна можливість зняти інформацію і проаналізувати її", - заявив він.

Шампань також наголосив, що Іран вже довів неспроможність провести такий аналіз.

"Протягом 30 днів Іран показав, що не має чи то технічної, чи то іншої спроможності прочитати чорні скриньки, тому має передати їх стороні, яка має таку спроможність. Ми знаємо, що французька влада запропонувала Ірану таку можливість", - додав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко додав, що із цим вимоги світової спільноти не вичерпаються. Зокрема, світова спільнота чекає на проведення "кримінального розслідування, яке має притягнути до відповідальності винних".

Читайте також: "Чорні скриньки" літака, який розламався у Стамбулі, відправили до Німеччини