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ПОЛІТИКА

Іран обіцяє не допустити повторення помилок у переговорах щодо ядерної угоди

09 лютого 2025, 14:59
Іран обіцяє не допустити повторення помилок у переговорах щодо ядерної угоди
Фото: DW
Міністр закордонних справ підкреслив, що Іран "повинен розчарувати сторони санкцій, назвавши нейтралізацію санкцій національним обов'язком".

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран не допустить повторення невиконання США попередньої угоди JCPOA. Переговори "слід вести мудро".

Про це повідомляє Mehr News.

Так, виступаючи на церемонії, Аракчі підкреслив необхідність чіткого розуміння поточного геополітичного ландшафту.

"Несправедливі санкції, накладені на наш народ, є основною перешкодою для економічного розвитку Ірану", - констатував глава МЗС.

Міністр закордонних справ назвав дві важливі стратегії для вирішення цих санкцій, включаючи переговори та взаємодію з міжнародними партнерами для їх скасування та нейтралізацію їхнього впливу шляхом самозабезпечення та внутрішніх ініціатив, які він вважає вищим пріоритетом.

Аракчі підкреслив, що Іран "повинен розчарувати сторони санкцій, назвавши нейтралізацію санкцій національним обов'язком". Він зазначив, що для зняття санкцій потрібні переговори, але не політика максимального тиску.

"Переговори з позиції слабкості - це не справжні переговори - це капітуляція. Ми ніколи не будемо вести переговори в таких умовах", - підкреслив він.

Він підтвердив, що Іран ніколи не відмовлявся від переговорів, але досвід попередньої угоди довів, що США не можна довіряти, додавши, що Іран не буде вести переговори з країною, яка вводить нові санкції, сидячи за столом переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Такий договір країни вже підписували в 2015 році, але Трамп вивів США з нього в 2018 році.

"Я хочу, щоб Іран був великою і успішною країною, але такою, яка не може мати ядерної зброї. Повідомлення про те, що Сполучені Штати, працюючи спільно з Ізраїлем, збираються рознести Іран "в пух і прах", сильно перебільшені", - написав він.

За словами американського президента, він віддав би перевагу "перевіреній ядерній мирній угоді", яка дозволить Ірану "мирно розвиватися і процвітати".

Іранядерна угода

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