Іран отримав технології від КНДР і створює ракети, здатні дістатися Європи – ЗМІ

Щоб тримати розробку в таємниці, ракети видають за носії супутників.

Опозиція повідомляє, що іранський режим випробовує ядерну зброю на базі проєктів КНДР під виглядом космічних програм.

Іран таємно розробляє ядерні ракети з радіусом дії 3 000 км. Проєкти для створення зброї ісламський режим отримав від Північної Кореї.

Про це пише The Telegraph.

Інформацією про розширення іранської програми озброєння поділилася опозиційна Національна рада опору Ірану (NCRI). За даними опозиційної групи у вигнанні, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) використовує для виробництва ядерних боєголовок два місця, замаскованих під центри запуску супутників зв'язку.

Першим полігоном є космічний центр Шахруд. Тут, за словами опозиціонерів, іранські експерти Організації передових оборонних досліджень (SPND) та КВІР працювали над створенням ядерної боєголовки для твердопаливної ракети Ghaem-100 із дальністю польоту 3 000 км.

Такий радіус дозволив би завдавати удару з території Ірану по країнах Європи до Греції, а також по Ізраїлю.

Було щонайменше три успішні запуски ракети, яка, за словами NCRI, іранці вже здійснили щонайменше три випробувальні запуски ракети та планують випробування досконаліших ракет Ghaem-105 у найближчі місяці. Щоб тримати ядерну програму в секреті, ракети описувалися як "носії супутників".

Другий майданчик, розташований за 70 км на південний схід від міста Семнан, використовується для розробки ракет Simorgh на базі північнокорейських розробок. За словами представників NCRI, конструкція ракети схожа на північнокорейську 18-метрову UNHA-1, що призначена для одноразового транспортування обладнання в космос.

Більша частина комплексу схована під землею, щоб активність іранських розробників ядерної зброї не можна було побачити з супутників. Також іранський режим назвав цей майданчик місцем Імама Хомейні на честь космічної організації Ірану, щоб версія про запуск супутників мала більш переконливий вигляд.

З 2005 року територія об'єкта розширювалася, а за останні десятиліття під Семнаном з'явилося 6 нових структур — про це свідчать опубліковані NCRI знімки. Також, за даними опозиційної групи, останнім часом активізувалася діяльність відділу геофізики SPND, що спеціалізується на моніторингу підземних вибухів при випробовуваннях ядерних ракет.