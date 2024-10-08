Іран перебуває у відчаї через загострення на Близькому Сході – генерал США у відставці

За словами Френка Маккензі, Тегеран опинився загнаним у кут.

Іран перебуває у відчаї через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це заявив колишній командувач американськими силами на Близькому Сході Френк Маккензі, повідомляє Politico.

За його словами, Тегеран нині опинився загнаним у кут після не особливо успішного ракетного удару по Ізраїлю кілька днів тому:

"Їхній головний союзник у регіоні, Хезболла, була обезголовлена, а її власні наступальні можливості серйозно обмежені. Хезболла дуже обмежена. Тож Іран у них на задньому плані".