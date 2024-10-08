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Іран перебуває у відчаї через загострення на Близькому Сході – генерал США у відставці

08 жовтня 2024, 15:07
Іран перебуває у відчаї через загострення на Близькому Сході – генерал США у відставці
Фото: DW
За словами Френка Маккензі, Тегеран опинився загнаним у кут.
Іран перебуває у відчаї через загострення конфлікту на Близькому Сході.
 
Про це заявив колишній командувач американськими силами на Близькому Сході Френк Маккензі, повідомляє Politico.
 
За його словами, Тегеран нині опинився загнаним у кут після не особливо успішного ракетного удару по Ізраїлю кілька днів тому:
 
"Їхній головний союзник у регіоні, Хезболла, була обезголовлена, а її власні наступальні можливості серйозно обмежені. Хезболла дуже обмежена. Тож Іран у них на задньому плані".
 
За словами військового, нині в Ізраїля є багато варіантів подальшого розвитку подій.
 
"Вони можуть вибрати щось, що буде дуже ескалаційним, з точки зору удару по самому верховному лідеру, можливо, або по ядерніх об'єктах, або по нафтовій інфраструктурі, або вони можуть дивитися на цілі військової розвідки. У них є широкий вибір варіантів, з яких вони можуть вибрати", - вважає Маккензі.

 

СШАІранвійна в Україніросія окупанти

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