Іран планує порушити ще одну умову ядерної угоди, перевищивши ліміт на збагачення урану
Раніше чиновники заявляли про намір збагачувати уран до 5%, аби забезпечити паливом електростанцію в Бушері, повідомляє ВВС.
Водночас представник Організації з атомної енергії Ірану запевнив, що країна не планує збагачувати уран до 20%, необхідних для реактора в Тегерані. Зазначимо, що для створення ядерної зброї треба збагатити уран до щонайменше 90%.
Заступник голови МЗС звинуватив європейські країни у тому, що вони не виконують свої зобов’язання за ядерною угодою. Аракчі додав, що Іран все ще "хоче врятувати угоду".
Після виходу з угоди Сполучених Штатів, Тегеран оголосив про 60-денний термін для інших підписантів документу - Китаю, Франції, Німеччини, Великої Британії та Росії - аби вони захистили Іран від санкцій США.
Нагадаємо, що раніше Президент США Дональд Трамп направив владі Ірану повідомлення з попередженням про "неминучу атаку" США.
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