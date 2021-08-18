Іран прискорює збагачення урану до 60%, наближаючись до показника для створення ядерної зброї - МАГАТЕ
Про це пише Reuters з посиланням на Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ), повідомляє "Громадське".
Навесні МАГАТЕ вже повідомляло, що Іран використовує один каскад або кластер передових центрифуг для збагачення урану до 60% на ядерному об'єкті в Натанзі. Тепер агентство повідомило державам-членам, що Іран зараз також використовує другий каскад для цієї мети.
Іран, як і минулого разу, заявив, що його ядерна програма є мирною. Там зазначили, що поінформували МАГАТЕ про свою діяльність. Окрім того, в Ірані заявили, що не будуть порушувати умови ядерної угоди, якщо США також повернуться до угоди та скасують свої санкції.
Окрім того, Reuters повідомляло, що 14 серпня у МАГАТЕ підтвердили, що Іран використав уран, збагачений до 20% для виробництва 200 г уранового металу. Влада країни заявляла, що процес збагачення урану до 20% почали із січня 2021 року.
Нагадаємо, що країни, що входять до Стокгольмської ініціативи з ядерного роззброєння, закликали світові держави зробити конкретні кроки щодо ліквідації ядерної зброї.
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