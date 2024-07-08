Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іран розширив виробництво балістичних ракет після угоди про постачання зброї росії – Reuters

08 липня 2024, 21:52
Іран розширив виробництво балістичних ракет після угоди про постачання зброї росії – Reuters
Фото: DW
Як пише агентство, наразі іранський арсенал є найбільшим на Близькому Сході.

Іран значно розширив два ключові об'єкти з виробництва балістичних ракет після угоди від жовтня 2022 року, згідно з якою Тегеран начебто погодився надати ракети росії.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, наразі іранський арсенал є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет. Це озброєння включає в себе модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

Супутникові знімки свідчать про те, що на військовій базі Модаррес у березні та виробничому комплексі Ходжир у квітні видно понад 30 нових споруд.

На знімках видно безліч споруд, які оточені великими земляними валами. Експерти пов'язують ці вали з виробництвом ракет, ймовірно, вони призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не привів до детонації у сусідніх спорудах.

Як розповіли Reuters троє іранських посадовців, об’єкти на знімках розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Також деякі з нових будівель дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Ймовірно, виготовлені там безпілотники та ракетні компоненти будуть продані росії, також частина безпілотників може бути передано хуситам, а ракети - Хезболлі.

З перших місяці повномасштабного вторгнення підтримує росії в Україну Іран є одним з основних союзників окупантів. Зокрема, Тегеран передав москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

Іранракетивійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється