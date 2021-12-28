НОВИНИМіністерство енергетики Ірану прийняло рішення призупинити роботу Авторизованих центрів майнінг криптовалют. Зокрема, через зростання вживання електроенергії в зимовий період.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран тимчасово заборонив майнінг криптовалют, щоб скоротити споживання енергії на зиму
Міністерство енергетики з минулого місяця здійснює заходи щодо скорочення використання рідкого палива на електростанціях, включаючи відключення живлення ліцензованих кріптоферм, відключення ліхтарних стовпів в менш небезпечних районах і суворий контроль за споживанням
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irib News Agency.
Голова правління і керуючий директор компанії Iran Grid Management Company (Tavanir) Мостафа Раджабі Машхаді заявив, що іранська влада вжила цей захід для скорочення споживання енергії в листопаді.
"Міністерство енергетики з минулого місяця здійснює заходи щодо скорочення використання рідкого палива на електростанціях, включаючи відключення живлення ліцензованих кріптоферм, відключення ліхтарних стовпів в менш небезпечних районах і суворий контроль за споживанням", - заявив він.
Машхаді підкреслив важливість економії енергії в Ірані, закликавши громадян також максимально скоротити споживання електроенергії і газу.
Згідно з повідомленнями, 70% споживаного в Ірані палива використовується для опалення будівель. Очікується, що нові заходи з енергозбереження дозволять скоротити споживання енергії як мінімум на 40%.
Поряд з введенням обмежень для авторизованих операторів криптодобування, уряд Ірану також веде боротьбу з нелегальними майнерами криптовалют.
В кінці листопада місцева енергетична влада оголосила, що з моменту введення галузевих правил вони вилучили в цілому 222 тисяч пристроїв для майнінг, використовуваних для незаконного видобутку криптовалюта.
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28 12 2021 14:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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