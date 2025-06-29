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Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США агресорами за 12-денну війну

29 червня 2025, 19:57
Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США агресорами за 12-денну війну
Фото: DW
Відповідний лист написав глава іранського МЗС Аббас Аракчі
Іран звернувся з листом до генсека ООН Антоніу Гутерріша, закликавши організацію визнати Ізраїль і США винними в нещодавній 12-денній війні.
 
Про це пише The Guardian.
 
Відповідний лист написав глава іранського МЗС Аббас Аракчі. Крім вимоги визнати Ізраїль і США відповідальними за війну, Іран закликає до виплати компенсацій і репарацій.
 
"Ми офіційно просимо Раду Безпеки визнати ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнати їхню подальшу відповідальність, включно з виплатою компенсацій і репарацій", - ідеться в листі.
 
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати Іран, націлюючи на його ядерні та військові об'єкти, оборонні системи, високопоставлених військових і вчених атомників
Іранвійна в Україніросія окупанти

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