Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США агресорами за 12-денну війну
29 червня 2025, 19:57
Фото: DW
Відповідний лист написав глава іранського МЗС Аббас Аракчі
Іран звернувся з листом до генсека ООН Антоніу Гутерріша, закликавши організацію визнати Ізраїль і США винними в нещодавній 12-денній війні.
Про це пише The Guardian.
Відповідний лист написав глава іранського МЗС Аббас Аракчі. Крім вимоги визнати Ізраїль і США відповідальними за війну, Іран закликає до виплати компенсацій і репарацій.
"Ми офіційно просимо Раду Безпеки визнати ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнати їхню подальшу відповідальність, включно з виплатою компенсацій і репарацій", - ідеться в листі.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати Іран, націлюючи на його ядерні та військові об'єкти, оборонні системи, високопоставлених військових і вчених атомників