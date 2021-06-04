Іран висунув обвинувачення 10 чиновникам через авіакатастрофу літака МАУ, в якій загинули 176 людей

Військовий прокурор Ірану Голамаббас Торкі заявив, що десятьом чиновникам озвучили обвинувачення у причетності до збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в ніч на 8 січня 2020 року неподалік Тегерана.

Прокурор зазначив, що слідчі провели "серйозне і точне розслідування" та оголосили обвинувачення десятьом чиновникам, повідомляє "Громадське". Імена цих чиновників та деталі розслідування не оприлюднили.

"Необхідні висновки зроблять у суді", - зазначив Голамаббас Торкі.

Про кінець розслідування в Ірані повідомили наприкінці лютого. Ідеться про внутрішній судовий процес, де фігуруватимуть громадяни Ірану, яких влада країни вважає причетними до авіакатастрофи. Українська сторона раніше вже критикувала цей процес: мовляв, він провадиться за статтями, які передбачають максимальне покарання до трьох років ув'язнення.

Є ще одне розслідування, яке стосується технічних аспектів авіакатастрофи. Його, згідно з міжнародними нормами, мав проводити Іран. У березні Іран оприлюднив фінальний звіт та передав його іншим сторонам розслідування, зокрема Україні.

Міністерство закордонних справ розкритикувало звіт. Міністр Дмитро Кулеба назвав результати іранського звіту "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

Нагадаємо, що в ООН заявили про численні порушення Ірану у справі збитого літака МАУ