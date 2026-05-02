Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку в обмін на паузу в ядерних переговорах

02 травня 2026, 16:11
Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку в обмін на паузу в ядерних переговорах
Фото: з вільних джерел
Тегеран вважає свою останню пропозицію відкласти ядерні переговори на пізніший етап значним зрушенням.

У пропозиції Тегерана йшлося про відкриття Ормузької протоки та припинення блокади в обмін на відкладення переговорів щодо ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters.

За словами високопоставленого іранського чиновника, така пропозиція передбачає завершення бойових дій за умови гарантій, що США та Ізраїль більше не завдаватимуть ударів по Ірану.

Згідно з планом, Тегеран відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, тоді як США скасують блокаду іранських портів. Після цього сторони повернуться до переговорів щодо обмежень іранської ядерної програми в обмін на послаблення санкцій.

"У рамках цієї схеми переговори щодо більш складного ядерного питання були перенесені на заключний етап, щоб створити більш сприятливу атмосферу", - зазначив співрозмовник видання.

Він додав, що Тегеран вважає свою останню пропозицію відкласти ядерні переговори на пізніший етап значним зрушенням, спрямованим на сприяння досягненню угоди.

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Більше публікацій

