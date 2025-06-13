Іран запустив у бік Ізраїлю понад сотню безпілотників у відповідь на ізраїльські удари

Армія Ізраїлю (Цахал) працює над тим, щоб збити іранські дрони, заявив речник Цахалу бригадний генерал Еффі Дефрін.

Іран запустив на Ізраїль більш ніж 100 безпілотників після атаки на свої ядерні та інші воєнні об'єкти в ніч на п’ятницю, 13 червня, повідомив прессекретар Армії оборони Ізраїлю (Цахал) Еффі Дефрін.

Про це пише The Times of Israel.

За його словами, Цахал працює над тим, щоб збити іранські дрони. БпЛА знадобиться кілька годин, щоб досягти Ізраїлю.

Армія Ізраїлю (Цахал) працює над тим, щоб збити іранські дрони, заявив речник Цахалу бригадний генерал Еффі Дефрін.

У соцмережах з'явилися відео, на яких, імовірно, зафіксовано іранські безпілотники в небі над Іраком на шляху до Ізраїлю. Безпілотникам, запущеним з Ірану, потрібно кілька годин, щоб долетіти до Ізраїлю.

Ізраїль 13 червня почав широкомасштабні удари по Ірану. Цілями є ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військові командири. Ізраїль заявив, що це початок тривалої операції із запобігання створенню Тегераном атомної зброї.

Іранські ЗМІ та очевидці повідомили про вибухи, зокрема на головному підприємстві країни зі збагачення урану в Натанзі. Ізраїль оголосив надзвичайний стан в очікуванні відповідних ракетних і безпілотних ударів.

Сполучені Штати заявили, що не брали участі в операції, що підвищує ризик нової ескалації напруженості на Близькому Сході - великому регіоні видобутку нафти.

Поряд із масштабними авіаударами ізраїльське розвідувальне агентство Моссад провело низку таємних диверсійних операцій на території Ірану, повідомляє Axios із посиланням на високопосадовця з Ізраїлю. Метою цих операцій було завдання шкоди стратегічним ракетним об'єктам Ірану і його можливостям протиповітряної оборони.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що щонайменше двоє вчених-атомників, Ферейдун Аббасі та Мохаммад Мехді Техранчі, загинули внаслідок ізраїльських ударів по Тегерану.

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві закрили до подальшого повідомлення, а підрозділи ППО Ізраїлю перебували в стані підвищеної готовності на випадок можливих ударів у відповідь із боку Ірану.

Американські військові готуються до будь-яких непередбачуваних обставин на Близькому Сході, включно з імовірністю того, що їм доведеться допомагати в евакуації американських громадян.

Президент США Дональд Трамп відреагував на удари Ізраїлю по Ірану.

"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Подивимося. Є кілька людей у керівництві Ірану, які не повернуться", - сказав Трамп.

Глава Білого дому також сказав, що США заздалегідь знали про нанесення ударів, але не брали участі в них.

Він додав, що очікує на будь-яку відплату, і Центральне командування США перебуває в стані підвищеної готовності. Він зазначив, що США готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран відповість.