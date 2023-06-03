Іран заявляє про створення військово-морського союзу з країнами Перської затоки для забезпечення регіональної стабільності

Останнім часом Тегеран намагається налагодити напружені відносини з країнами Перської затоки.

Командувач ВМС Ірану Шахрам Ірані заявив, що його країна і Саудівська Аравія, а також три інші держави Перської затоки планують сформувати військово-морський альянс, до якого також увійдуть Індія і Пакистан.

Про це повідомляє Reuters.

"Країни регіону сьогодні усвідомили, що тільки співпраця один з одним принесе безпеку в регіон", - сказав Ірані.

Він не уточнив форму альянсу, який, за його словами, буде сформований найближчим часом.

Останнім часом Іран намагається налагодити напружені відносини з кількома країнами Перської затоки.

У березні Саудівська Аравія та Іран поклали край семирічній ворожнечі, уклавши угоду про стабілізацію відносин за посередництва Китаю, наголосивши на необхідності регіональної стабільності та економічної співпраці.

Командувач ВМС Ірану повідомив, що до альянсу також увійдуть Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бахрейн, Катар, Ірак, Пакистан та Індія.

Зближення Саудівської Аравії з Іраном зірвало зусилля Ізраїлю з дипломатичної ізоляції Ірану.

ОАЕ, які першими з країн Перської затоки підписали угоду про нормалізацію відносин з Ізраїлем у 2020 році, відновили офіційні зв’язки з Іраном минулого року. Пізніше до ОАЕ у встановленні зв'язків з Ізраїлем приєдналися Бахрейн і Марокко.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану.